The Voice Senior | Loredana Bertè Sbrocca Con il Pubblico!

(Di sabato 21 gennaio 2023) Durante l’ultima puntata di Thec’è stato un momento di tensione conche non ci ha pensato due volte prima di cantarne quattro al pubblico. Ecco cosa è successo… #theberte La seconda puntata di Theha visto protagonista l’ingegnere Paolo Emilio Piluso, 61 anni e originario di Cosenza. Il suo talento è stato riconosciuto da tutti i giudici, che hanno fatto carte false per averlo nella propria squadra., in particolare, è stata protagonista di un esilarante siparietto con una persona del pubblico presente in studio. Paolo ha scelto di cantare ‘Bella d’estate’ del compianto Mango ed è riuscito a convincere tutti i coach. ...

Biccy

Nella seconda puntata diSenior andata in onda venerdì 20 gennaio, c'è stato momento per le belle emozioni. Tra i concorrenti in gara quest'anno nel reality ci è stata presentata Rosa Alba Pizzo. Nel breve filmato ...Ha lasciato il segno l'artista cosentino Paolo Piluso - musicista e ingegnere di Casali del Manco - che ha lasciato tutti di stucco nella puntata di stasera del talent "", condotto da ... Don Bruno a The Voice Senior, il prete e la reazione dei giudici Piccolo momento di tensione a The Voice Senior. Loredana Bertè ha perduto le staffe in studio: qual è stato il motivo.Nel talent show del venerdì sera di Rai Uno è spuntato a sorpresa il conduttore televisivo e comico napoletano ...