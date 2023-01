“The Voice Senior” | commozione in diretta per l’artista morto | “Era il più grande di tutti”

(Di sabato 21 gennaio 2023) News Tv. C’è stata un’esibizione molto toccante nella prima parte della seconda puntata di “The2023”, il programma musicale condotto da Antonella Clerici in onda su Rai 1. I coach si sonoalzati in piedi visibilmente emozionati. Commosso anche il pubblico, che ha accompagnato il gesto di Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e i Ricchi e Poveri con un fragoroso applauso e una sentita standing ovation. Troppo vivo il ricordo del cantante, a cui un concorrente calabrese ha voluto rendere omaggio. Leggi anche l’articolo —> “Boomerissima”, salta l’esibizione di Giulia Stabile: il motivo Un momento decisamente emozionante a “The2023”. Paolo, un concorrente proveniente dalla provincia di Cosenza, ha interpretato uno dei brani più belli di un cantante ci ...

Senior ha ripreso il via e nelle prime puntate della nuova edizione del programma, nella fase delle blind audition ,non sono mancate delle sorprese. Infatti si sono messi alla prova anche ...Ascolti Tv 20 gennaio 2023 in prima serata su Rai1 'Senior' ha conquistato una media di 4.032.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 la serie Fosca Innocenti, seconda stagione, ha registrato la media di 2.512.000 spettatori con uno ...The Voice Senior cresce negli ascolti tv e sfonda il muro dei 4 milioni di spettatori nella puntata andata in onda venerdì 20 gennaio ...