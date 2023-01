The Voice | Loredana Bertè sbrocca in diretta | la cantante ne ha per tutti!

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di TheSenior. Coem sempre al timone dello show Antonella Clerici che ancora una volta è riuscita a regalare emozioni e divertimento al suo pubblico. Tra i vari partecipanti in gara a piacere in modo particolare è stato l’ingegnere Paolo Emilio Piluso, 61 anni e originario L'articolo proviene da KontroKultura.

Ascolti Tv 20 gennaio 2023 in prima serata su Rai1 'Senior' ha conquistato una media di 4.032.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 la serie Fosca Innocenti, seconda stagione, ha registrato la media di 2.512.000 spettatori con uno ...Seconda puntata esilarante persenior , andata in onda ieri sera 20 gennaio su Rai uno. Ad un certo punto, dopo alcune esibizioni dei partecipanti al talent condotto da Antonella Clerici, per i giudici è stato organizzato ...The Voice Senior cresce negli ascolti tv e sfonda il muro dei 4 milioni di spettatori nella puntata andata in onda venerdì 20 gennaio ...Ascolti tv, 20 gennaio: The Voice Senior contro Fosca Innocenti. Nuova sfida tra Rai e Mediaset, chi ha vinto