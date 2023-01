The Mule | storia vera o finzione? Il film con Clint Eastwood

ilmessaggero.it

I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 21 Gennaio 2023 Il Corriere -- alle 21.20 su Rete 4 (Drammatico, 2019, durata: 116 Min) Un film di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Bradley Cooper, ...... sia davanti alla macchina da presa con un altro film scritto da Nick Schenk, autore della acclamata serie Netflix "Narcos" e sceneggiatore proprio di "Gran Torino", con cui "Il corriere -" ... Il corriere - The mule, stasera in tv (21 gennaio) su Rete4 il film con Clint Eastwood e Bradley Cooper: trama Stasera in TV, Sabato 21 Gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canal ...Da Lamborghini in arrivo on-demand, fino alle pellicole in chiaro come The Mule - Il Corriere e The pool. Ecco i migliori appuntamenti del fine settimana ...