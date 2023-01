The Mule | il corriere | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su screenworld

(Di sabato 21 gennaio 2023) The– Il, diretto e interpretato da Clint Eastwood, èalladi Leo Sharp. Il veterano di guerra a 77 anni si trasformò in uno dei più efficienti corrieri della droga dei cartelli messicani. Sharp dal 1999 al 2011 trasportò sulle strade americane decine di carichi di cocaina, diventando una leggenda per i narcotrafficanti ed un obbiettivo per la DEA. Leo Sharp è stato un uomo d’affari e un ex soldato statunitense diventato famoso per essere stato arrestato nel 2011 per aver trasportato cocaina per il cartello di Sinaloa. Sharp era nato nel 1925 nel Michigan e aveva servito nell’esercito statunitense durante la Seconda Guerra Mondiale. Tornato a casa, aprì una piccola compagnia aerea, quando fallì iniziò a lavorare come orticoltore, specializzandosi nella creazione di ...