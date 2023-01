The Mandalorian batte Obi-Wan Kenobi | è record per il nuovo trailer

WIRED Italia

Tra poco più di un mese Mando e Grogu torneranno per una nuova avventura su Disney Plus. L'attesa sale ogni giorno di più e intanto il trailer di3 continua ad entusiasmare i fan, registrando un incredibile record. Come riportato daHollywood Reporter, il trailer ha infatti superato il record di visualizzazioni entro le ...Il nome in codice si ispira aVai all'approfondimento " Essere limitati in alcune aree ci permette di scommettere molto su altre ", ha aggiunto Pichai, aggiungendo che in virtù degli ... The Mandalorian: il trailer della terza stagione Il prossimo 1 marzo Mando e Grogu torneranno per l'attesissima terza stagione di The Mandalorian su Disney Plus.Pedro Pascal è l'attore che interpreta Joel nella serie TV HBO The Last of Us. C'è chi ricorda Pedro Pascal per l'agente Javier Peña in Narcos, la serie TV Netflix dedicata al narcotraffico, mentre i ...