Terramazione | da cadaveri a concime | dove è consentito il “compostaggio umano”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nel 2027 anche la California renderà possibile la, un metodo profondamente innovativo per la gestione dei corpi dei nostri cari dopo la morte. Si tratta di un metodo che si pone come alternativa all’inumazione, alla cremazione o a un processo che si sta facendo altrettanto strada, l’acquamazione (ovvero la riduzione di un cadavere in acqua). Ma perché lo si fa? Da un lato larappresenta una soluzione amica dell’ambiente, ma d’altro canto è possibile che una persona scelga liberamente di disporre così dei propri resti quando è ancora in vita, decidendo di diventare il compost per un orto o un giardino. Cosa significa? Fonte: UnsplashCome riporta Repubblica, laè appunto un processo ecologico, che consiste nella trasformazione organica di un corpo morto all’interno di ...

Vanity Fair Italia

Secondo l'organizzazione, la"non prevede il rispetto dovuto ai resti del corpo". Ma, ... il compostaggio umano è un metodo alternativo di smaltimento deiche non contribuirà ad ...... dove di freddo ne capiscono, nel 2005 è diventato legale un processo di congelamento dei... In compenso per ora la Svezia è l'unico Paese in Europa dove sia legale la. Articoli ... New York, autorizzato il compostaggio umano, che trasforma i cadaveri in concime