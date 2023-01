Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 21 gennaio 2023

Tv Sorrisi e Canzoni

Come rivelano le anticipazioni didal 23 al 28 gennaio Demir proverà a scusarsi con la coppia, e lo farà anche Zuleyha , ma i coniugi saranno irremovibili. Intanto proprio su Demir ...una visita inattesa! Altre anticipazioni disu Telegram . “Terra amara”, le anticipazioni: dopo il matrimonio, la verità… Nell'appuntamento di lunedì 23 gennaio di Terra amara, Zuleyha mentirà alla dottoressa Mujgan dicendole di non provare più nulla per il suo ex ...Le anticipazioni di Terra Amara, nota serie TV turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30, rivelano numerosi colpi di scena al pubblico. Zuleyha… Leggi ...