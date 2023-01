Terra Amara | anticipazioni 23-28 gennaio 2023 | Demir ‘a letto’ con Seher

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 21 gennaio 2023)da lunedì 23 a sabato 28Ercument, il cugino di, torna a casa Yaman. Mujgan, prima di sposare Yilmaz, vuole sapere se l’ex è ancora innamorata del suo futuro marito. Zuleyha è costretta a mentire, altrimenti rischia di non rivedere più suo figlio. Cengaver, ormai amico di Yilmaz, chiede perdono a Fekeli e, per dimostrare la sua lealtà, gli rivela cheaveva assoldato Huseyin Coban per far fuori Fekeli e, dopo averlo spedito in prigione, lo paga profumatamente. Yilmaz perde il controllo e vuole uccidere, ma Mujgan lo trattiene. I due scoprono che, nel frattempo, Fekeli siè sentito male e corrono in ospedale, dove cercano di convincerlo a riposare. ...