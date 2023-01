Terapie incongruenza di genere | la posizione Sigis-Siams

Leggi su italiasera

(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il supporto medico con i bloccanti ipotalamici in adolescenti condiè importante. Lo ribadiscono la Dr.ssa Alessandra Fisher, Presidente della Società Italiana, Identità e Salute () endocrinologa, con la Dr.ssa Jiska Ristori, psicologa e psicoterapeuta, membro del Consiglio Direttivo della stessa, in linea con il Presidente della Società Italiana di Andrologia e Medicine dalle Sessualità (), Prof. Andrea Isidori. Ciò è stato enfatizzato in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e al Ministro della Salute Orazio Schillaci, in collaborazione con altre società scientifiche del settore (SIE, SIP, SINPIA) in risposta alle criticità espresse dalla Società Psicoanalitica Italiana rispetto all’uso ...