Tensione alle stelle all’Arechi | Salernitana-Napoli | schierati elicotteri e 300 poliziotti

Leggi su napolipiu

(Di sabato 21 gennaio 2023) Derby Campanoper– 300in volo per evitare possibili tafferugli. La città di Salerno si prepara ad accogliere uno dei match più attesi della stagione: il Derby Campano tra. Tuttavia, il maltempo che sta imperversando in zona potrebbe mettere a rischio la disputa del match. Le piogge incessanti degli ultimi giorni hanno infatti compromesso il terreno di gioco dello stadio Arechi, rendendo incerto il rimbalzo del pallone. Gli organizzatori stanno valutando la possibilità di rinviare la partita, anche se per il momento i cancelli dello stadio restano aperti e la partita è confermata. In un clima di grande ...