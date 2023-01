Tenerife pazza per Shevchenko | Maestrelli KO in semifinale

Leggi su sportface

(Di sabato 21 gennaio 2023), 21 gennaio 2023 – Alexanderviene trascinato in finale dal suo tennis e dal pubblico di. Il tennista di Rostov sul Don si è aggiudicato per 6-4 6-3 ladelChallenger contro Francesco. Sul Centrale dell’Abama Tennis Academy, teatro dell’ATP Challenger 100 organizzato da MEF Tennis Events, tantissimo pubblico ha seguito con interesse la sfida. Nell’atto conclusivo, in programma domenica 22 gennaio alle ore 11.30 locali, il russo affronterà Sebastian Ofner. Con un’altra prestazione da dieci e lode l’austriaco ha vinto la primadi giornata per 6-3 6-4 contro qualificato ungherese Mate Valkusz.firma il best ranking – In un centrale gremito è stata determinante la spinta ...