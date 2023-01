Tempesta a Est | guerra economica a Ovest | ma lo tsunami d’Ucraina non sommerge la Germania

MeteoLive.it

Attenzione che il maltempo non finirà qui, perché un nuovo minimo in fase con la'... Mercoledì a Punta dell'Roberta Frisoni: "Proroga concessioni balneari impossibile, data fissata dal ...modus in rebus', c'è un limite a ogni comportamento che, condensato in poche parole nel ...alla perdita di potenza dei motori di un aereo che sta volando all'interno di una forte. Ha così ... METEO: violenta TEMPESTA in arrivo, NEVICATE copiose ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ascolta l'articolo Ciclone Thor fino alla fine del mese: una vasta area depressionaria si è formata nel cuore del Mediterraneo e porterà condizioni invernali a più riprese su gran parte dell’Italia.