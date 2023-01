Tello | “I tifosi fanno bene a contestarci ma devono sapere che stiamo dando tutto”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl suo gol non è servito alvento per evitare la sesta sconfitta casalinga del suo campionato. Andresha commentato la partita con il Genoa senza nascondere la sua delusione. Umore – “Sono dispiaciuto per la partita perché avremmo sicuramente meritato di più, torniamo a casa molto delusi. Ci è capitato questo brutto episodio ma dobbiamo restare positivi e continuare a lottare”. Attenzione – “Ci è mancata la concentrazione giusta, mancavano soltanto venti secondi e abbiamo preso gol. E’ un vero peccato ma dobbiamo pensare alla prossima partita”.– “a contestare perché non facciamo i risultati che loro si aspettano. La verità è che noi diamo, anche se poi capitano questi episodi. Non so che dire perché lavoriamo ...