Tanti auguri a…

(Di sabato 21 gennaio 2023) Giacomo Ferri compie oggi 64 anni. Cresciuto nelle giovanili del Toro, ha esordito in serie A con la maglia granata il 23 agosto 1981 (Perugia-Torino 1-0). Per lui 266 presenze e 3 reti in totale con la maglia del Toro dal 1981 al 1989. Terminata la carriera da calciatore Ferri si è anche seduto sulla panchina granata, sia quella del settore giovanile che quella della prima squadra (sei partite nella stagione 2002/'03). Dal 2010 al 2016 ha poi ricoperto il ruolo di Team Manager del Torino FC. Da tutto il Torino Football Clubdi buon compleanno!