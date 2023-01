Taiwan | lo studio americano | “Se Cina invade perderà la guerra | ma gli Usa ne saranno devastati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Mentre gran parte del mondo ha gli occhi rivolti all’Ucraina e al devastante conflitto scatenato dalla Federazione Russa, un altro fronte preoccupa le cancellerie di tutto il mondo. Un fronte che se dovesse prendere fuoco potrebbe portare a conseguenze anche più tragiche di quelle del conflitto attuale:. Secondo una elaborata simulazione di uno dei più importanti think thank di Washington, il Center for Strategic and International Studies (CSIS), un eventuale tentativo di invasione dida parte di Pechino porterebbe ad una sconfitta dellacontinentale, ma con costi per la piccola democrazia insulare e i suoi alleati enormi. “Nella maggior parte degli scenari – si legge in un report del CSIS – gli Stati Uniti//Giappone riescono a sconfiggere un’invasione anfibia convenzionale da parte della ...