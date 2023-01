Superlega | Trento e Monza che colpi | Civitanova e Piacenza ko

ivolleymagazine

... 25 - 22, 19 - 25, 18 - 25) Dalla 'buca' esceche consolida il terzo posto e guarda verso il secondo, ci resta invece una Lube che incassa la terza sconfitta consecutiva in, un ......15 Brindisi - Virtus Bologna 17:00 Venezia - Trieste 17:30- Varese Visualizza Lega Basket ...00 Bergamo - Monza 17:00 Macerata - Chieri Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY -15:30 ... Pallavolo SuperLega – Lorenzetti verso la separazione con Trento: Piacenza e Civitanova sulle sue tracce Trento ha sconfitto Civitanova per 3-1 (25-19; 22-25; 25-19; 25-18) nel big match della 16ma giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I dolomitici hanno espugnato l’Eu ...L’Itas vince nelle Marche e aggancia Modena. Il Vero Volley batte Gas Sales e risale in classifica. Domani Modena-Perugia ...