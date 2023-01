Stupro gruppo Milano | Cristiano Lucarelli difende il figlio Mattia – Video

(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) –via social, con unpubblicato su Instagram, il, arrestato insieme al compagno di squadra Federico Apolloni per. “Pensavate che mi nascondessi, che scappassi, che non ci mettessi la faccia. Mi dispiace deludervi, ma la faccia ce l’ho sempre messa per tante cose, figuriamoci se non ce la metto per una cosa che ho creato io, per un ragazzo che ho educato e cresciuto io, trasmettendogli valori di grande orgoglio, di tolleranza, di contrarietà a ogni forma di violenza, soprattutto verso le donne”. Inizia così il post dell’ex calciatore che scrive: “La faccia sempre e comunque”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

La Repubblica

Incon altri tre amici, lo scorso marzo i due avrebbero abusato di una studentessa americana a , dopo una serata in discoteca. Secondo il giudice per le indagini preliminari, Lucarelli e ...Cristiano Lucarelli difende via social, con un video pubblicato su Instagram, il figlio Mattia, arrestato insieme al compagno di squadra Federico Apolloni per. 'Pensavate che mi nascondessi, che scappassi, che non ci mettessi la faccia. Mi dispiace deludervi, ma la faccia ce l'ho sempre messa per tante cose, figuriamoci se non ce la metto per una ... Stupro di gruppo, arrestati Mattia Lucarelli, figlio dell'ex calciatore Cristiano, e Federico Apolloni. Uno d… Stupro di gruppo, arrestato il figlio del calciatore del Livorno Lucarelli, la Squadra Mobile è riuscita ad “attribuire a ciascuno di loro una condotta" ...Arrestati i calciatori Lucarelli e Apolloni. I video delle violenze dei cinque giovani a Milano: "Hai già scopato, lascia spazio agli altri" ...