Stupro a Salerno | parlano legale e presidente associazione antiviolenza – VIDEO

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto È stato fondamentale il ruolo di supporto, protezione ed assistenzae psicologica offerto dal centroLeucosia alla ragazza di 19 anni, stuprata da un 35enne e da un’amica collega, nell’abitazione di quest’ultima, dopo una serata in discoteca, lo scorso 31 agosto. A ribadirlo questa mattina ladell’Spazio Donna e responsabile del centro, Michela Masucci e ladella vittima, Claudia Pecoraro, che, su questa vicenda ha anche presentato una raccomandazione al sindaco di, nel suo ruolo di consigliere comunale, dopo aver scoperto, che mancano al Ruggi dii reagenti per scoprire se una vittima disia stata costretta ad ...

La vittimizzazione secondaria, soprattutto nei casi didi giovani donne, è ancora troppo ...la conferma di quanto il lavoro di rete fatto con la procura della repubblica del tribunale di,... L'associazione "Differenza Donna", insieme al Centro Antiviolenza Leucosia di Salerno, hanno sostenuto in tutte le fasi la donna violentata da una coppia (uomo e donna) che, ieri, è stata arrestata da ...Da Salerno una terribile notizia di violenza sessuale. Una ragazza a subito degli abusi a casa di una amica dopo la discoteca. Lo stupro è stato ...