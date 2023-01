Striscia la Notizia | l’inviato Pinuccio rivela un curioso retroscena sul logo del Festival di Sanremo

(Di sabato 21 gennaio 2023)la, questa serasvela unsuldeldilae ildeldiStasera a “Rai Scoglio 24”, la rubrica diladedicata alla Rai,torna a indagare sugli sprechi (e non solo) della tivù di Stato. A pochi giorni dall’inizio didiunsuldel: «Come per ogni edizione, il reparto grafico Rai ...

StatoQuotidiano.it

Tutto pronto, a Mediaset , per il ritorno dello show nato per celebrare i 20 anni di carriera della presentatrice dila. Doveva essere un evento 'one shot', due sole puntate. L'...Il volto storico dilacompirà ad aprile 69 anni, mentre la conduttrice radiofonica ne ha 30. Nello spazio social di Gente su Instagram numerosi utenti si sono riversati per ... Striscia la notizia: "Bugie di Soumahoro. Il monopolio dei ghetti" (VIDEO) Si interrompe la striscia positiva del Lecce: il Verona batte 2-0 la squadra di Baroni e la costringe a tornare sulla terra dopo una serie di prestazioni eccellenti. Succede tutto a cavallo dei ...Si interrompe al Betegodi la striscia giallorossa di 6 risultati utili consecutiviBuon avvio, ma dopo aver subito il gol la squadra di Baroni non riesce a rimediare ...