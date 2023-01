Stralcio delle cartelle | i comuni rossi dicono no e fanno cassa

(Di sabato 21 gennaio 2023) Poche le amministrazioni comunali inclini ad accettare la proposta del governo per venire incontro ai cittadini. Le grandi città amministrate dalla sinistra hanno già detto "no": troppi i milioni in ballo da sacrificare

IL GIORNO

Il Comune lo aveva annunciato e ora c'è l'atto ufficiale. Milano non aderisce alloautomaticocartelle esattoriali previsto dal governo Meloni nella Finanziaria 2023. La giunta Sala aveva tempo fino al 31 gennaio per comunicare allo Stato la decisione e giovedì ha ...Molti cittadini italiani che speravano in unocartelle emulte comunali, probabilmente, resteranno delusi. Sono infatti pochi, molto pochi, i comuni che al momento avrebbero deciso di aderire alla proposta contenuta nell'... Niente stralcio delle multe Palazzo Marino si oppone alla “sanatoria’’ del Governo Sanzioni disciplinari e cause civili contro magistrati e cronisti: il governo prepara il bavaglio sulle intercettazioni. Ecco le misure allo studio ...ADRIA - La ditta Eco Studio di Porto Viro si è aggiudicata dopo trattativa sul Mepa, per l'importo complessivo di 22mila euro, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase ...