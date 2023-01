Stellantis | il 14 febbraio tavolo col ministro Urso

Agenzia Nova

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy , Adolfo Urso , ha convocatoe sindacati al ministero il 14. Un passo perverso ... Urso Intantoha deciso di escludere altri 1.600 lavoratori dello stabilimento di Pomigliano d'Arco dai contratti di solidarietà . A dicembre 2022 ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha convocatoe le organizzazioni sindacali martedì 14. L'incontro servirà per fare il punto sul futuro del gruppo ... Il ministro Urso convoca Stellantis e i sindacati per il 14 febbraio A Pomigliano è da record l'ascesa produttiva della Stellantis, che ieri ha comunicato ai sindacati l'uscita definitiva dalla cassa integrazione di altri 1600 dipendenti. Lavoratori ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato Stellantis e sindacati al ministero il 14 febbraio. Intanto Stellantis ha deciso di escludere altri 1.600 lavoratori dello stab ...