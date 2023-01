STATS – Verona-Lecce | primo pareggio in casa per i veneti?

(Di sabato 21 gennaio 2023) La storia parla di un grande equilibrio nei confronti tra, come si evince dalla tabella. Una sostanziale parità anche negli ultimi 4 precedenti, con una netta differenziazione a seconda delle categorie in cui si è giocato: in Serie A ilha vinto sia inche fuori; altrettanto ha fatto il, quando nella stagione precedente le due squadre si sono trovate a giocare in Serie B. A e B, due lettere che nel calcio scavano un fossato enorme e che in Veneto come in Puglia stanno occupando molti discorsi: perché inscaligera la prospettiva della retrocessione è presente, visti i 7 punti di ritardo dalla quartultima in classifica; al contrario,sta vivendo una stagione ottima, certificata dai 20 punti conquistati e da quelle “sole” ...

