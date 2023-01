STATS – Bundesliga | il Bayern riparte con un pareggio

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 gennaio 2023) IlMonaco è tornato in campo incon unper 1-1 contro il Red Bull Lipsia. I dettagli Con il +4 in classifica conquistato prima della pausa del Qatar e senza neanche dannarsi troppo l’anima, ilpuò anche permettersi di non accelerare troppo in. Può pertanto accogliere con un mezzo sorriso l’1-1 guadagnato in trasferta con il RB Lipsia. Sulla Bild il racconto della partita dice che i bavaresi «hanno effettuato pochi tiri ma molto pericolosi nel primo tempo e dopo che Gnabry ha colpito il palo all’ottavo minuto sono passati meritatamente in vantaggio con Choupo-Moting al ’37». Le statistiche dei primi 45 minuti traducono questa superiorità soprattutto nel possesso palla, con il 63%. Una percentuale calata nella ripresa al 55% e non concretizzata nel ...