Start list Super-G femminile Cortina d’Ampezzo 2023 | pettorali di partenza e italiane in gara

(Di sabato 21 gennaio 2023) Lae ididel-Gdi, valevole per la Coppa del Mondo 2022/di sci alpino e in programma domenica 22 gennaio alle ore 11:30. Sono 55 le atlete al via e di queste ben nove sono leattese al cancelletto di. La prima azzurra a scendere sulla Olimpia delle Tofane sarà Marta Bassino con il 4, seguita da Elena Curtoni con il 7 e poi in rapida successione Federica Brignone e Sofia Goggia con il 12 e il 13. Tripletta italiana dal numero 25 al 27 con Laura Pirovano, Roberta Melesi e Karoline Pichler, infine Nicol e Nadia Delago che scenderanno con i34 e 35. Di seguito la...

OA Sport

La, i pettorali di partenza e gli italiani in gara nello slalom maschile di Kitzbuehel , valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino . Gli azzurri che prenderanno parte alla gara ...La, i pettorali di partenza e le italiane in gara della staffetta femminile di Anterselva , valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon . La competizione in terra italiana prenderà ... Sci alpino, discesa Cortina 2023 oggi: orari 21 gennaio, startlist, programma, dove vederla in tv e streaming Domenica 22 gennaio (ore 11.30) andrà in scena il superG femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Si conclude il lungo fine settimana nella Perla de ...La start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara della staffetta femminile di Anterselva, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.