Star Wars | Daisy Ridley spiega alle colleghe come far tacere I troll | “ignorateli”

Leggi su screenworld

(Di sabato 21 gennaio 2023) Parlando con Variety, a– che è diventata famosa dopo il suo debutto in: Il risveglio della Forza – è stato chiesto se avesse qualche consiglio da dare ad altre donne che si apprestano a fare il viaggio nella galassia lontana, lontana di. “Il mondo è un posto folle. È importante non pensare a queste cose, quindi non ascoltare i”, ha sottolineato l’attrice. “Non solo con, ma con tutto, cercate di essere nel momento e di godervi quello che è, perché la vita scorre velocemente“, ha continuato. “Tutti sannosono le cose epossono essere. Viviamo tutti in questo contesto, con persone che dicono ...