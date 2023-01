Stangata alla Juve | ai confini della lealtà

Calciomercato.com

Prenderà un punto, massimo due, aveva anticipato qualcuno. Vedrete, stavolta la passerà liscia, era stata la previsione di un noto giurista, che aveva aggiunto: "La bastoneranno più avanti, quando ...TORINO -Juventus, colpita più pesantemente di quanto previsto (e chiesto dal pm Chinè) con 15 - e non 9 - punti di penalizzazione. Una batosta che ha spaccato il web, dividendo tra chi esulta e ... STANGATA ALLA JUVE, -15 IN CLASSIFICA! Prosciolti gli altri 8 club, cosa succede ora L'ex difensore bianconero: 'La stangata rende la corsa per la Champions in salita, durissima, ma non impossibile. E io la classifica aggiornata la attaccherei in .... Bearzot campione del mondo del 19 ...Calcio. Serie A: Plusvalenze, stangata della Corte federale: "Juventus penalizzata di 15 punti" I legali della società bianconera "palese ingiustizia" Il processo bis per le plusvalenze si riapre e a ...