Spezia | tegola Nzola | lesione di primo grado al soleo della gamba destra

(Di sabato 21 gennaio 2023) M’Bala, attaccante dello, ha rimediato un infortunio che rischia di tenerlo fuori per circa un mese. Ecco il comunicato M’Bala, attaccante dello, ha rimediato un infortunio che rischia di tenerlo fuori per circa un mese. Ecco il comunicato del club ligure. COMUNICATO –Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Mbalahanno evidenziato unadial. Il calciatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo del caso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sportitalia

Nuova tegola prima della sfida contro la Juventus, l'allenatore annuncia l'infortunio del bomber. La 19esima giornata di Serie A presenta problema muscolare. Nelle scorse ore, prima della sfida contro lo Spezia in Coppa Italia, l'allenatore ha commentato. Commenta per primo tegola per Gian Piero Gasperini. Il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini si è infortunato contro la Sampdoria in Coppa Italia: problema al ginocchio e pronta sostituzione, in via precauzionale. Sabato 21 gennaio si gioca, al Franchi di Firenze, la sfida di Serie A tra Fiorentina e Torino: Vincenzo Italiano e Ivan Juric a confronto.