Spara contro la ex a Ponte Milvio | due arresti a Roma

(Di sabato 21 gennaio 2023) AGI - Tentato femminicidio due notti fa a, a. Una donna di 40 anni è stata raggiunta dall'ex compagno mentre a cena in un locale, tra via Flaminia e via Riano, e, dopo una discussione all'esterno, l'uomo ha preso in auto una pistola e ha esploso un colpo verso di lei. Il proiettile ha danneggiato un vetro del ristorante. Il 38enne, che era con un complice, è poi fuggito via in auto. La polizia è intervenuta sul posto. Il complice è stato arrestato in zona Battistini, mentre il 38enne è stato arrestato in un appartamento, nella periferia nord-ovest di Selva Candida, mentre era nascosto in un armadio. La pistola non è stata trovata. L'uomo era già stato arrestato nel 2021 per maltrattamenti nei confronti della stessa donna.