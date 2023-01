Spalletti | “Scudetto | occasione irripetibile | Di Lorenzo e Meret super”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato della vittoria contro la Salernitana e della corsa allodegli azzurri. In un’intervista post-partita a Dazn, il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato della vittoria contro la Salernitana e della corsa alloha sottolineato l’importanza di gestire mentalmente le partite, spiegando che nel primo tempo i suoi giocatori sono stati troppo lineari e non sono riusciti a creare occasioni. Tuttavia, grazie ad alcune azioni in velocità, il Napoli è riuscito a cambiare l’inerzia della partita e a portarsi in vantaggio prima della fine del primo tempo. Il tecnico ha anche elogiato il capitano Di, sottolineando la sua importanza per la squadra e la sua dedizione all’allenamento. Inoltre, ha ...