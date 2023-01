Spalletti | «Meret ha fatto una parata straordinaria e questa notte aveva anche la febbre»

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro la Salernitana «Queste partite possono essere condizionate dal troppo entusiasmo o dalla sufficienza, per cui bisogna gestirle nella maniera corretta da un punto di vista mentale e soprattuto giocare bene a pallone. Bisogna avere quel ritmo corretto che ti fa portare a casa la partita. Nel primo tempo ci siamo affollati troppo nella trequarti e non trovavamo spazi, poi sono venute fuori due giocate in velocità che hanno ambiato l’inerzia della partita. nel secondo tempo hannoquello che dovevano fare gestendo benissimo» Sul primo gol «Quella è una giocata che riesce a creare insidia dentro la linea difensiva avversaria. Fino a quel momento eravamo stati troppo difensivi. Ad Avercvele queste giocate di qualità, che sono ...

Goal Italia

La cronaca fotografica della vittoria per 2 - 0 del Napoli sul campo della Salernitana: gol di Di Lorenzo e Osimhen. La squadra dichiude ...7: Chiude bene sul primo tentativo di Piatek, poi non rischia praticamente più nulla fino al ... Archiviato il derby con la Salernitana e il girone d'andata, per gli azzurri diinizia il ... Salernitana-Napoli, pagelle, migliori e peggiori degli azzurri: Mario ... Il Napoli è tornato alla vittoria dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese. La squadra di Spalletti ha vinto il derby contro la Salernitana e ora ha momentaneamente dodici punti di v ...«Siamo stati bravi a gestirla nella ripresa, abbiamo avuto sempre equilibrio» ha continuato Spalletti a Dazn «Di Lorenzo è fondamentale ... Nel calcio non si può mai stare tranquilli, senza la parata ...