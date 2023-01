Spalletti e la stretta di mano ad Allegri | «Mi dava fastidio che se andasse senza salutarmi»

(Di sabato 21 gennaio 2023)e ladiad. Ieri la Gazzetta è tornata sulla ormai celebredidiad(criticata a suo tempo ferocemente da Damascelli). Eha risposto con due whatsapp che la Gazza – col permesso del tecnico – ha pubblicato. Scrive la Gazzetta: L’allenatore del Napoli è bravo, uno dei tecnici più preparati d’Europa, merita lo scudetto. E non ha bisogno di esibirsi in scenette folcloristiche, abbiamo aggiunto.così ci ha scritto due whatsapp di replica e di spiegazione. Gli abbiamo chiesto il permesso di pubblicarli sulla Gazzetta di oggi e lui ce l’ha concesso, motivo per cui lo ringraziamo: è giusto registrare la sua versione. La risposta Ecco il primo ...

IlNapolista

Gli errori gravi sono due, nella stessa azione: di posizione, con una diagonale troppo...avrà mostrato più volte l'errore a Bere, che ora dovrà reagire'.Sul saluto diad Allegri : 'E' stato declinato in maniera di versa a seconda delle latitudini. Qualcuno lo ha fatto ironicamente, come me, mentre altri si sono voluti mettere dietro la ... Spalletti e la stretta di mano ad Allegri: «Mi dava fastidio che se ... “La Gazzetta dello Sport” ha pubblicato due messaggi whatsapp che si sono scambiati il giornalista Sebastiano Vernazza e Luciano Spalletti ...Sabato alle 18 va in scena il derby campano in Serie A tra Salernitana e Napoli, due squadre in momenti decisamente diversi.