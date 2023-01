Agenzia ANSA

...fatto benissimo quello che dovevamo fare econtrollato tutto con equilibrio". Elogi per Di Lorenzo, che ha sbloccato il risultato: "E' fondamentale per noi - sottolinea- la ..."La partita l'risolta quando siamo riusciti ad alzare il ritmo. E' stata una vittoria di maturità". Lucianocommenta così il successo dell'Arechi. "Queste partite sono sempre difficili perchè ... Spalletti "abbiamo un'occasione irripetibile" - Campania I nerazzurri possono perdere lo slovacco anche a gennaio e tra i profili monitorati da Marotta c'è anche un ex rossonero ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato al termine del derby campano vinto contro la Salernitana. Spalletti: "Squadra matura, in queste ...