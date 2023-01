Spalletti | “50 punti meritati Rimaniamo con i piedi per terra Complimenti a Di Lorenzo e Meret”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLucianospiega la vittoria del Napoli nel derby di Salerno grazie alle reti Die Osimhen a cavallo tra primo e secondo tempo. “Ci vuole sia la parte tecnica che la parte mentale – le spiegazioni fornite dal tecnico toscano nell’analisi del match – Queste partite qui possono essere condizionate da quello che è l’aspetto dell’entusiasmo e della sufficienza. Bisognava gestirla nella maniera corretta, soprattutto dal punto di vista mentale, e poi giocarla bene a pallone, con un ritmo perfetto. Nel primo tempo la Salernitana ci aspettava un pò, non trovavamo spazi e si rischiava di prendere una ripartenza. Pur facendo molto possesso palla son venute fuori due giocate in velocità che nel primo tempo ci hanno consentito di far gol. Nel secondo tempo l’hanno gestita benissimo nella maniera corretta, stando in ...