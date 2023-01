SPAL – Ascoli | la conferenza prepartita di mister De Rossi

Leggi su seriea24

(Di sabato 21 gennaio 2023) Presso la sala stampa del Centro Sportivo “G.B. Fabbri”,Deha presentato il matchnellastampadella ventunesima giornata del Campionato di Serie BKT 2022-2023. “Come sempre lavoriamo con entusiasmo e serietà, è chiaro che dopo una vittoria in trasferta contro la squadra seconda in classifica c’è qualche sorriso in più – ha esordito l’allenatore biancazzurro – ma non perdiamo di vista il nostro obiettivo che è sempre la partita successiva. D’altra parte come sottolineo sempre questo è un gruppo incredibile che non bisogna mai richiamare all’attenzione per la disponibilità che mi dà ogni giorno.” “Fetfatzidis è un giocatore che conosco, ci ho giocato contro in passato ed è arrivato qui con un entusiasmo contagioso. Dobbiamo valutare la ...