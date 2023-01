Southampton - Aston Villa 0 - 1 | gol e highlights

(Di sabato 21 gennaio 2023) Glidella vittoria per 1 - 0 dell'sul campo del. Decide il gol di Watikins al 77'. La partita è stata sospesa per ...

la Repubblica

Gli highlights della vittoria per 1 - 0 dell'Villa sul campo del. Decide il gol di Watikins al 77'. La partita è stata sospesa per ...Questi il programma del turno: Liverpool - Chelsea 0 - 0 Bournemouth - Nottingham 1 - 1 Leicester - Brighton 2 - 2Villa 0 - 1 West Ham - Everton 2 - 0 Crystal Palace - Newcastle ... Southampton - Aston Villa (0-1) Premier League 2022 - la Repubblica Episodio molto particolare nel corso di Southampton-Aston Villa: il match è stato sospeso per alcuni minuti a causa di un drone ...Emiliano Martínez è ancora una volta decisivo nel finale di partita: super parata su Djenepo e Aston Villa vittorioso.