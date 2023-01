Sofia Goggia dopo la caduta a Cortina | ' Errore mio' - Sport - Altri Sport - quotidiano net

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nella seconda discesa libera fatale unil Rumerlo: 'E' andata bene che non è successo niente. Sarò regolarmente al via del ...

La Gazzetta dello Sport

Nella seconda discesa libera fatale un errore dopo il Rumerlo: 'E' andata bene che non è successo niente. Sarò regolarmente al via del ...Caduta per. Tante stelle del passato alla finish area dell'Olympia che domani ospiterà il superG, gara di chiusura del trittico ampezzano Cortina d'Ampezzo (Belluno), 21 gennaio 2023 " ... Stupenda Goggia: a Cortina cala il poker ed è sempre più regina della discesa Nella seconda discesa libera fatale un errore dopo il Rumerlo: "E’ andata bene che non è successo niente. Sarò regolarmente al via del supergigante" ...Kitzbühel, nella seconda discesa sulla Streif, il piemontese Mattia Casse ha sfiorato il podio per 4 soli centesimi ...