Sofia Goggia caduta a Cortina | cosa è successo e cosa si è fatta

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nella seconda discesa libera femminile di, in Italia, valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino, in casa azzurra si è registrata la, per fortuna senza conseguenze, di, che conserva comunque il pettorale di leader della classifica di specialità. L’azzurra, partita col pettorale 7, dopo essere passata con 0?03 di vantaggio sulla norvegese Ragnhild Mowinckel, in quel momento in testa, al primo intermedio, è poiallo Scarpadon, nello stesso punto in cui ieri era finita a terra l’elvetica Corinne Suter, oggi non partita. Al terzo intermedioaveva lo stesso crono di Mowinckel, ma poi si è sbilanciata in una curva verso sinistra, lo sci destro si è sollevato e l’azzurra è finita a terra, arrestandosi nelle reti. Per fortuna ...