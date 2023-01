Snowboard | Coppa del Mondo Bansko 2023 | sette azzurri avanti dopo le qualifiche del PSL

(Di sabato 21 gennaio 2023) Terzo PSL della stagione per ladeldiparallelo. In quel di(Bulgaria) sono andate in scena leche anticipano le fasi finali in scena alle ore 12.00. Pattuglia italiana come di consueto molto folta nella top-16: sono due le donne e ben cinque gli uomini che superano il taglio e proveranno a giocarsi il podio. Al femminile bene la rientrante Nadya Ochner, nona, con anche Lucia Dalmasso, tredicesima, mentre è stata squalificata Elisa Caffont. La migliore del lotto è l’elvetica Julie Zogg, in 1’15”10. Tra gli uomini terzetto azzurro nei primi cinque virtuali: Marc Hofer è terzo, Mirko Felicetti quarto, Edwin Coratti quinto. Avanzano anche Maurizio Bormolini, nono, e Gabriel Messner, tredicesimo. Eliminati Aaron March, Daniele Bagozza e Roland Fischnaller. Guida la ...

