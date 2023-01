Sniffa colla e non riesce a respirare | 16enne ricoverato in rianimazione

TGCOM

... insospettito dalla sintomatologia, ha più volte chiesto al ragazzo se avesse inalato qualcosa e alla fine il sedicenne avrebbe ammesso di aver sniffato. Viste le condizioni del paziente è ...e non riesce a respirare Il medico di guardia, insospettito dalla sintomatologia, ha più volte chiesto al ragazzo se avesse inalato qualcosa e alla fine il sedicenne avrebbe ammesso di ... Caltanissetta, sedicenne sniffa colla: ricoverato in Rianimazione Ricoverato in Rianimazione dopo aver sniffato colla. E' quanto accaduto lo scorso giovedì a un sedicenne di Caltanissetta, arrivato all'Ospedale Sant'Elia con difficoltà a respirare e una ...Un sedicenne di Caltanissetta è stato ricoverato in Rianimazione dopo avere sniffato colla. Il minore è arrivato giovedì sera con codice giallo al pronto ...