(Di sabato 21 gennaio 2023) Arriva SMI, progettoper unocon tante attività gratuite 21 e 22 gennaio 2023 dalle 10 al tramonto Centroivo del Roma 6 . SMIper sottolineare l’importanza dell’inclusioneper tutti per sottolineare l’importanza dell’inclusione. E’ il messaggio lanciato dal nuovo progetto intitolato “SMI”, ideato da Fabio Eleuteri e dall’ex calciatore Ubaldo Righetti, che si propone come una due giorni all’insegna del gioco e della condivisione, con lo scopo di indirizzare i ragazzi verso la pratica delle disciplineive senza differenze e contro ogni barriera. In collaborazione con le associazioni A.S.C., 4 Fun e con il patrocinio di Regione Lazio e Lazio Crea, l’si svolgerà sabato ...

ExPartibus

E' il messaggio lanciato dal nuovo progetto intitolato "", ideato da Fabio Eleuteri e dall'ex ... C., 4 Fun, con il patrocinio di Regione Lazio e Lazio Crea, l'si svolgerà sabato 21 e domenica ...E' il messaggio lanciato dal nuovo progetto intitolato '', ideato da Fabio Eleuteri e dall'ex ... C., 4 Fun e con il patrocinio di Regione Lazio e Lazio Crea, l'si svolgerà sabato 21 e ... Roma: arriva ‘SMI’, evento solidale per uno sport inclusivo Sport per tutti per sottolineare l'importanza dell'inclusione. E' il messaggio lanciato dal nuovo progetto intitolato "SMI", ideato da Fabio Eleuteri e dall'ex ...Sport per tutti per sottolineare l’importanza dell’inclusione. È il messaggio lanciato dal nuovo progetto intitolato ‘SMI’, ideato da Fabio Eleuteri e dall’ex calciatore Ubaldo Righetti, che si propon ...