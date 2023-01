Sky o Dazn? Serie A in tv | dove vedere tutte le partite della 19ª giornata

Corriere del Mezzogiorno

Monta la protesta sui social dopo la sentenza sulla Juventus. In tendenza su Twitter gli hashtag che invitano a fare disdetta agli abbonamentiLontano dagli occhi, lontano dal cuore. La penalizzazione da 15 punti inflitta alla Juventus allontana i tifosi dalla pay tv, dacome da, secondo un ragionamento fin troppo lineare:...Dove vedere Salernitana - Napoli, streaming gratis e diretta tvIl match Salernitana - Napoli, valevole per la 19.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva suLa sfida che apre la 19^ giornata tra Verona e Lecce si gioca oggi, sabato 21 gennaio, alle 15.00 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky Sono ...Monta la protesta sui social dopo la sentenza sulla Juventus. In tendenza su Twitter gli hashtag che invitano a fare disdetta agli abbonamenti Dazn e Sky ...