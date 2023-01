Skriniar al Psg | l’Inter si indebolisce già a gennaio Gode il Napoli

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il Psg vuole acquistaregià durante il calciomercato di: alofferti 15 milioni di euro per cedere subito il difensore. Secondo recenti voci di mercato, il difensore centrale delMilan, Milan, sarebbe vicino a un trasferimento al Paris Saint-Germain già a. Il prezzo dell’operazione sarebbe di 15 milioni di euro., originario della Slovacchia, è diventato un elemento chiave della difesa delnegli ultimi anni, dimostrando di essere un difensore solido e affidabile. Il suo trasferimento al PSG, se si concretizzasse, sarebbe un grande colpo per il club francese, che sta cercando di rafforzare la propria difesa in vista della seconda parte della stagione. Calciomercato:...

Calciomercato.com

Tutti gli aggiornamenti sulle ultime novità di mercato dei club di Serie ...MILANO. Accordo verbale tra Milanper il passaggio del difensore slovacco alla squadra della capitale francese a parametro zero al termine di questa stagione. L'Equipe non ha dubbi. Ormai resterebbe solo da formalizzare ... In Francia zero dubbi: Inter-Skriniar, è finita! Lo slovacco ha già l'accordo con il PSG per giugno Gli emiri sono sempre di parola: Al-Khelaïfi, numero uno del PSG; aveva promesso all'Inter, dopo che l'affare per portare Milan Skriniar a Parigi si era arenato lo scorsa estate, ...Il giocatore della Roma rompe con Mourinho. Le richieste di Chiné per i bianconeri. Arrestato il figlio dell'ex attaccate del Livorno. In Francia sicuri che l'interista andrà al Psg ...