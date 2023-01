Sinner fa sognare gli italiani | ecco cosa può succedere a partire dal prossimo match

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 21 gennaio 2023) “può vincere il torneo!” Dichiarazioni scottanti in vista deldecisivo incontro in Australia PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ormai le speranze per il tennis italiano, soprattutto in questo primo grande slam, sono riposte tutte su di lui. Jannikcertamente non ha brillato, conquistando l’accesso agli ottavi in questa edizione degli Australian Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.