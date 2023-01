Si spoglia sui social | La modella fa impazzire gli utenti – VIDEO

Leggi su direttanews

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ilche ha lasciato tutti senza parole: lasisuinetwork e fagli. Non è certo la prima volta che inetwork vengono utilizzati esibire il corpo e per mettere in mostra i fisici mozzafiato di super modelle e modelli attraverso contenuti più o meno espliciti.sisuie fail web (DirettaNews)Stavolta, però, il web è letteralmente impazzito per ilpubblicato su Instagram e su Tik Tok da Gina Stewart, unaaustraliana di 52 anni. Avete già visto di che cosa stiamo parlando? Le immagini non lasciano dubbi: guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi. Si ...