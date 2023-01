Si ribalta barca carica di turisti italiani | ore di paura in Kenya

(Di sabato 21 gennaio 2023) È stata solo una brutta avventura quella che per un gruppo diinpoteva trasformarsi in una tragedia. Stavano navigando al largo della spiaggia della Garoda, a Watamu, con la speranza di avvistare i delfini, quando laper escursioni su cui viaggiavano si èta, dopo essere stata investita da un'onda anomala. I passeggeri, pochi dei quali vestivano il giubbotto di salvataggio, si sono improvvisamente ritrovati in mare aperto. Decisivo l'intervento di alcune barche vicine che hanno prestato soccorso aie li hanno portati sulla spiaggia del Garoda Resort. Tutti salvi glia bordo che hanno raggiunto la riva grazie al pronto intervento delle guardie marine delWildlife Service. Un lieto fine che non ...

