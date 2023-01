(Di sabato 21 gennaio 2023) AGI - Una stangata storica. La Corte d'Appello della Federcalcio punisce lantus con 15di penalizzazione, da scontare subito (quindi coi bianconeri di Allegri che scendono da 37 a 22in classifica, dal terzo al decimo posto, lontanissimi dalla zona Europa), in merito al caso delle plusvalenze fittizie, riaperto con accoglimento dell'istanza di revocazione da parte del tribunale di secondo grado guidato da Mario Luigi Torsello. Prosciolti gli altri 8 club imputati, insieme ai loro dirigenti. La Corte è andata ben oltre la requisitoria mattutina del procuratore Figc, Giuseppe Chinè, che, se da una parte aveva confermato le stesse richieste di inibizione di 9 mesi fa per i dirigenti di Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara e Pro Vercelli (chiedendo solo una multa di 8 mila euro per il Novara), sul fronte ...

AGI - La Corte d'Appello della Federcalcio non solo ha accolto l'istanza per revocazione del processo plusvalenze, presentata dalla procura, ma è anche andata ben oltre le richieste e punisce la ...ROMA - Giornata importante quella di oggi (venerdì 20 gennaio) per la Juventus . È infatti iniziata alle 12,50 da remoto, presso la Corte federale d'Appello a sezioni unite , la discussione sull' ... Shock sul campionato: la Juve penalizzata di 15 punti La Corte d'Appello della Federcalcio più severa della richiesta di 9 punti del procuratore Chiné. Inibizioni per Andrea Agnelli, Nedved, Garimberti e altri dirigenti. La squadra scivola all'undicesimo ...