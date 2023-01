Shelton e gli Usa continuano a sognare un posto in semi

(Di sabato 21 gennaio 2023) Per classifica, età, ma soprattutto per carriera tennistica, il più inatteso dei giocatori qualificati per gli ottavi di finale dell'Australian Open 2023 è lo statunitense Ben. Il 20enne ...

LiveTennis.it

Per classifica, età, ma soprattutto per carriera tennistica, il più inatteso dei giocatori qualificati per gli ottavi di finale dell'Australian ...Prima vera stagione tra i professionisti. e primo viaggio fuori dagli USA per il prospetto americano, pronto ad alzare ancor di più l'asticella ...