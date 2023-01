Serie B | parla il sindaco di Cosenza | “Dobbiamo difendere la categoria mettendo in campo tutto quello che abbiamo”

(Di sabato 21 gennaio 2023) IldiFranz Caruso hato a seguito della sconfitta al Braglia contro il Modena per 2-o della squadra della sua città: “lae ritornare a vincere portando inl’orgoglio di appartenenza ad una città ed ai suoi colori rossoblù. E’ questo un obiettivo da inseguire e centrare. Lo meritae la sua comunità, lo meritano i tifosi che anche oggi hanno investito e sacrificato il loro tempo ed il loro denaro, sfidando pioggia, vento e neve, seguendo la squadra in trasferta a Modena, dove hanno incassato l’ennesima brutta delusione. Non possiamo permetterci la retrocessione.al contrarioa tutti i costi laB che rappresenta un patrimonio per l’intera ...

Piper Spettacolo Italiano

La perizia depositata dopo le indaginidi "insufficienza acuta cardiocircolatoria in soggetto ... Tutta laA TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche ...... anche se per lui sisempre della sua grande precocità. Anche riuscisse a battere Tsitsipas , ... abbiachance di sorprendere Nole Djokovic lunedì Se c'è che ci scriva. Io non lo credo ... Fiori sopra l’inferno quando esce su Rai 1: di cosa parla la nuova serie tv con Elena Sofia Ricci Parla il capitano azzurro, autore del gol dell'1-0 contro la Salernitana: le sue parole rilasciate a Dazn al novantesimo ...Secondo Finn Wolfhard, che intrerpreta Mike, al momento non ci sono piani per una stagione 6 di Stranger Things di Netflix.