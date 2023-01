Serie B | LIVE 8 gare | Parma e Como subito avanti!

Sky Sport

E' una sfida salvezza che mette in palio punti pesanti Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento.Tuttosui canali dedicati, opzione Diretta Gol su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258. Aggiornamenti su ... Verona-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE La Ternana ha perso 11 partite contro la Ternana in Serie B, solo con il Padova (12) conta più sconfitte nel campionato cadetto. La squadra di Filippo Inzaghi non ha vinto nessuna delle ultime quattro ...A Verona inizia l'ultima giornata del girone di andata. Zaffaroni punta sempre su Djuric in avanti ma con Lasagna (e non Kallon) e Lazovic a supporto. Nel Lecce Baroni conferma quasi tutti gli XI del ...